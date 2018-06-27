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/ Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Мерседесом»

Мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с «Мерседесом»

Авария произошла на Меридиане.
сегодня в 16:27
  |  Происшествия

Авария с участием мотоцикла «Хонда» и автомобиля «Мерседес» произошла накануне, 26 июня. Транспортные средства столкнулись на автодороге Меридиан. На фото с места ДТП видно, что у легковушки проломлена крыша, задняя часть, раскурочен багажник и выбиты стекла. Мотоцикл также сильно помят. От удара он превратился в груду железа.

Известно, что водитель «Хонды» находится в реанимации с множественными переломами. По информации очевидцев, в легковушке тяжело травмированных нет. Свидетели аварии, а также пользователи социальных сетей предполагают, что ДТП могло произойти по вине байкера, однако не исключают и внезапный маневр «Мерседеса».

Тут либо обгон тихохода у байкера с левой в правую, либо «Мерседес» на заправку с крайней левой перестраивался. — предположили челябинцы.

Подробности и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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