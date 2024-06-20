Москву накрыл ураган «Эдгар»

Один человек погиб

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В Москву и Подмосковье пришел 10-балльный ураган с ливнями. Как передают РИА Новости, уже известно об одном погибшем на севере столицы.

Бушующий «Эдгар» валит деревья и сносит людей и машины, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. В соцсетях москвичи активно делятся кадрами разбушевавшейся непогоды, смерчей и летающими уличными конструкциями.

Напомним, ранее подобную картину наблюдали жители Агаповского и Нагайбакского районов. После разбушевавшейся непогоды без электричества остались несколько сел.