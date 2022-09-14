Москвича осудили за попытку сбыта героина в Челябинской области

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ

Ивантеевский городской суд Московской области вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт героина (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что мужчина приобрел наркотики для дальнейшего сбыта через тайники-закладки на Южном Урале.

«У задержанного изъято около 1 кг героина, 15 кг мефедрона и около 360 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ», — сообщили в региональном УФСБ.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.