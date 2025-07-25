Москвич-рецидивист получил срок в Челябинской области за обман пенсионерки

Мужчина исполнил роль курьера в популярной схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Суд в Южноуральске вынес приговор ранее судимому жителю столицы за участие в групповом мошенничестве, жертвой которого стала пенсионерка, отдавшая аферистам 650 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Местную жительницу обманули по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Женщине на мобильник позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что аварию устроила ее дочь. Затем к телефону подошла «дочь», которая взволнованно сказала, будто в ДТП есть пострадавший и надо 650 тысяч рублей ему на операцию.

Пенсионерка выразила готовность помочь «дочери» и передала пакет с нужной суммой приехавшему к ней курьеру. Тот, в свою очередь, отправил большую часть средств заказчику, а процент от суммы, как и договаривался с «работодателем», оставил на личные нужды.

«Таким образом, подсудимый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», — говорится в сообщении.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и рецидив преступлений и отправил курьера в колонию общего режима на семь с половиной лет. Также с подсудимого взыскано в пользу потерпевшей 650 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.