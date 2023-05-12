Москвич лишился 850 тысяч рублей при покупке иномарки в Челябинске

При этом владелец авто действительно его продавал

Житель Москвы перевел мошенникам 850 тысяч рублей за автомобиль «Мерседес», который намеревался купить в Челябинске. Столичный житель специально прилетел на Южный Урал, увидел машину и перевел крупную предоплату. Автомобиль действительно продавался, но деньги ушли на счет мошенникам. Заведено уголовное дело, сообщают в пресс-службе регионального главка.

37-летний москвич намеревался купить автомобиль. На сайте объявлений ему приглянулся «Мерседес-Бенц», который продавали в Челябинске. Мужчина созвонился с продавцом и решил воочию увидеть иномарку.

«Продавец сразу предупредил, что показывать автомобиль будет его знакомый, а не он лично. И просил связь держать только с ним, а в случае принятия решения о приобретении авто деньги перечислить на присланный им в мессенджере номер счета. В последующем потерпевший купил с друзьями авиабилеты и прибыл в Челябинск», — рассказали в полиции.

В столице Южного Урала покупатель осмотрел иномарку и решил ее купить. Он перевел псеводопродавцу 850 тысяч на счет в качестве предоплаты. А после перевода денег объявление исчезло, как и все контакты мошенников.

«Полицейскими установлено, что объявление, заинтересовавшее потерпевшего, является его двойником, отличавшимся от оригинала только номером телефона продавца. Реальный владелец, осуществлявший показ автомобиля, также был введен в заблуждение этим же мошенником», — пояснили в полиции.

В отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Оперативники ищут мошенников. Полиция призывает южноуральцев к бдительности.