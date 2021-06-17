Московский суд приговорил к пожизненному заключению участников миасской преступной группировки

Также виновным назначили крупные штрафы

Московский областной суд вынес приговор Дмитрию Леснякову, а также уроженцам Миасса Дмитрию Завьялову и Ралифу Фаизову — все они являлись членами преступной группировки «Турбазовские». Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

Вынесение приговора состоялось накануне, 16 июня. Дмитрия Леснякова приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и штрафу в один миллион рублей. Аналогичное наказание назначили Дмитрию Завьялову. Ралиф Фаизов также проведет за решеткой всю жизнь и выплатит штраф в 500 тысяч рублей. Приговор вынесен в отношении еще пятерых членов группировки — от 12 до 23 лет в колониях строгого режима, сообщили нам в суде.

Напомним, ранее присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении членов группировки.

Все они признаны виновными в преступлениях по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), 105 УК РФ («Убийство»), 162 УК РФ («Разбой»), 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Всего на счету группировки порядка 23 убийств и десятки разбойных нападений.



В числе участников группировки был и экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский, который скончался в одной из тюремных больниц в октябре прошлого года. В частности, Ардабьевский обвинялся в заказных убийствах двух местных предпринимателей — Андрея Падучина и Павла Сидорова в 2005 и 2008 годах.



