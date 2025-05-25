Московский суд отправил в СИЗО сотрудницу челябинского Миндора

Анна Курьянова обвиняется в растрате

Мещанский районный суд Москвы постановил заключить под стражу начальника правового управления Миндора Челябинской области Анну Курьянову на месяц и 17 суток. Ее обвиняют в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата» (часть 4 статьи 160 УК РФ), сообщили в телеграм-канале суда.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой и стороны защиты об избрании в отношении Анны Курьяновой иной меры, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста»,— уточнили в суде.

Кроме того, суд избрал меру пресечения директору ОГУП «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, также обвиняемой в растрате. Ей запретили определенные действия.

Обеих задержали сотрудники ФСБ 22 мая в рамках дела о дорожном картеле.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что УФСБ раскрыло коррупционную схему в челябинском Миндоре. В результате были задержаны первый замминистра Станислав Харченко и начальник ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко. Они подозреваются в получении взяток при исполнении госконтрактов на внедрение интеллектуальной транспортной системы.