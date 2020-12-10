Мошенницы под видом работников соцзащиты грабили пенсионеров в Челябинске

Они совершили не менее четырёх преступлений.

В Челябинске в отдел полиции пришла пожилая женщина, 1940 года рождения, с заявлением о хищении у неё 250 тысяч рублей и мобильного телефона. Выяснилось, что она заметила пропажу после визита двух женщин, которые представились соцработниками. Они не предъявили никаких документов, подтверждающих этот факт, но пенсионерка всё равно пустила их в свою квартиру.

Действовали они по известной мошеннической схеме: один отвлекает разговорами, а другой похищает.

Полицейские отдела «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску установили и задержали подозреваемых. Этому поспособствовало то, что мошенницы были запечатлены при помощи видеодомофона. Обманщицами оказались ранее не судимые жительницы Челябинска, 1960 и 1983 года рождения.

«По данному факту в ОП „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Помимо этого преступления полицейские установили причастность задержанных к ещё трём эпизодам хищения средств на территории Курчатовского и Центрального районов. Они также проникали в квартиры пенсионеров под видом соцработников, где предлагали «обмен» денежных средств на купюры нового образца. Так что теперь, помимо кражи, на них ещё заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

В настоящее время в отношении мошенниц избрана мера пересечения в виде заключения под стражу. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление причастности задержанных к совершению других имущественных преступлений на территории города Челябинска.