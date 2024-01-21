Мошенница под видом директора челябинского детского центра требует от благотворителей деньги

Бизнесмены перевели женщине десятки тысяч рублей

Неизвестная женщина звонит благотворителям, которые много лет сотрудничают с челябинским центром помощи детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями «Звездный дождь», и требует от них денег то на подарки, то на памперсы, то на другие расходы. При этом мошенница представляется Еленой Жерновой, директором центра. Как сообщили в АНО «Звездный дождь», на ее уловки попались уже десятки человек и организаций.

«В последний месяц нашей организации пришлось столкнуться с деятельностью очень наглой и напористой мошенницы, которая звонит нашим благотворителям и выдает себя за Елену Викторовну Жернову — создателя и руководителя АНО „Звездный дождь“, и требует, именно требует от них деньги сначала на якобы поход детей в кино, потом на подарки, потом на памперсы... Обманутыми оказались уже десятки граждан и организаций. Они перевели мошеннице десятки тысяч рублей»,— рассказали в центре.

Там добавили, что мошенница своими действиями нанесла ущерб не только центру и его руководителю, но и идее благотворительности и сострадания к людям в целом.

В АНО «Звездный дождь» предупредили, что женщина звонит с номера +7 (952) 777-40-67, а также добавили, что ни сама Елена Жернова, ни другие сотрудники центра никогда лично не звонят благотворителям и не просят перевести деньги.

В полиции по данному факту проводят проверку.