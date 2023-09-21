Мошенники звонят жителям Челябинской области под видом операторов сотовой связи

Злоумышленники просят назвать код из SMS

Телефонные мошенники пошли в атаку с новой схемой: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками операторов сотовой связи «Мегафон», «МТС» и других. Об этом пользователи пишут в социальных сетях.

Схема выглядит очень просто: мошенник от имени компании сообщает о том, что у абонента якобы заканчивается срок договора пользования номером и для его продления нужно озвучить отправленный четырехзначный код. Затем благодаря полученным цифрам злоумышленник легко может войти в интернет-банк жертвы, обычно привязанный к номеру телефона.

«Хочу предостеречь многих — только что мне позвонили с номера 89682676835, звонивший представился сотрудником „Мегафона“ и сообщил, что якобы у меня заканчивается договор пользования с оператором. Тут я заподозрила неладное и сказала, что сама подойду в офис напрямую к сотруднику, и прекратила разговор. Потом обратилась через личный кабинет и спросила, звонил ли сотрудник. Мне ответили, что с разных номеров никогда не звонят, только по единому номеру „Мегафона“», — написала жительница Магнитогорска в городском паблике во «ВКонтакте».

Об аналогичных звонках рассказали и другие пользователи соцсети.

В пресс-службе «МТС» абонентов предупредили об атаках мошенников и напомнили клиентам о правилах безопасности.

«В последнее время мошенники активизировались и решили, что им крайне необходимо подтвердить данные клиентов „МТС“, а также названивать всем подряд с несуществующими предложениями невероятно выгодных тарифов. Их основная цель — получить код из SMS и добраться до ваших данных. Это звоним не мы. Это мошенники, жулики и злоумышленники. Никому не сообщайте свои персональные данные и коды из SMS», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Только с начала года жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более 700 миллионов рублей, и ежедневно эта сумма неуклонно растет. Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.