Мошенники выманивают пароли у самозанятых и предпринимателей РФ

Злоумышленники сообщают о якобы сверке налоговых платежей

Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана населения. Теперь телефонные аферисты звонят самозанятым под видом сотрудников налоговой службы и сообщают о неучтенных при расчете налога суммах, поступивших на банковский счет, сообщили в МВД РФ.

Далее злоумышленники предлагают пройти сверку и якобы направляют документ.

«Документ, о котором говорят аферисты, не отображается в приложении „Мой налог“ или в личном кабинете Федеральной налоговой службы. Тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС и портал „Госуслуги“ рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения», — рассказали в МВД России.

После этого злоумышленники получают доступ к личным данным жертвы и оформляют микрозаймы.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.