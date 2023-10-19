Мошенники выманивают деньги у челябинцев, представляясь компанией «Газпром»

Потенциальным жертвам предлагают вложиться в мнимые инвестиции

На электронную почту журналиста Первого областного информагентства пришло письмо якобы от компании «Газпром инвестхолдинг» с предложением пройти регистрацию на получение дивидендов от инвестиций. Рассказываем и показываем, как выглядит мошенническая схема от момента создания заявки до кульминационного момента перевода денег, которого так ждут злоумышленники, в предвкушении потирая ладошки.

«Вам выпал шанс стать одним из участников ПАО „Газпром“, согласно принятому закону о реинвестировании природных ресурсов, благодаря которому вы имеете право получать дивиденды от компании „Газпром“», — говорится в приветственной части мошеннического послания. Так письмо выглядит полностью:





Далее заинтересовавшийся этим уникальным предложением читатель может перейти по ссылке и оставить контактные данные, нажать кнопку «начать зарабатывать» и ожидать звонка «менеджера»:





«Менеджер» Виктория не заставила долго себя ждать. Бойко и уверенно приступила к обработке клиента мошенница. — Анастасия, доброго вам дня! Вы оставляли заявку на сервисе «Газпрома» по заработку на инвестициях, верно?

— Верно.

— Скажите, Анастасия, вы когда-нибудь пробовали себя в этой сфере?

Далее Виктория зачитала стандартный скрипт про торговлю на бирже, про «купить подешевле, продать подороже и заработать на разнице в цене». Девушка задавала много вопросов, которые никак не касаются дела и вложений в акции. Например, про сферу деятельности и размер зарплаты, хобби и увлечения. Весь этот как будто бы расслабленный дружеский диалог нужен мошенникам только для того, чтобы затмить бдительность возможной жертвы и выведать уровень дохода. Итак, предложение якобы сотрудников «Газпрома» выглядит следующим образом: клиенту предлагают внести на личный счет на торговой платформе 15 тысяч рублей и за это получить бонус от компании в размере еще 15 тысяч. После внесения денег на счет, как рассказала Виктория, к работе с клиентом подключается супераналитик с гигантским опытом торговли на фондовом рынке, звонит в удобное для клиента время и говорит, какие акции купить, а потом продать. За свои услуги «аналитик» берет комиссию 10% от чистой прибыли за месяц. Внезапно в разговор вклинился «специалист финансового отдела», представившийся Павлом Сергеевичем. Он-то и сопровождает будущую жертву на платформу для заработка. Сопровождает через мессенджер, просто кинув ссылку на ресурс. Вот так он выглядит:





Сверху на платформе отображается нулевой баланс, который, со слов Павла Сергеевича, после перевода покажет «15 тысяч рублей». Здесь и началось самое интересное. «Специалист» попросил перейти в диалоговое окно и написать «хочу пополнить свой счет». Очень вежливый оператор чата попросил указать сумму пополнения и название банка, с которого будет проведена операция. Далее мошенники сформировали якобы реквизиты «личного счета», указав ответственного за перевод денег и номер карты.





— А почему нужно переводить на номер какой-то карты некоему Панферову Ивану Владимировичу?

— Иван Владимирович — это ваш кассир. Вы ведь когда в банке счет пополняете, у вас кассир деньги принимает и на чеке печатается его фамилия. Вот и здесь так. Анастасия, переводите 15 тысяч на свой счет и начинайте зарабатывать.

— Так это же не мой счет. Указан номер чужой карты Сбербанка.

— Нет, Анастасия, это ваш номер счета и кассир указаны.

— У счетов другие номера, там цифр больше, чем в номерах карт.

— Анастасия, это не банковский счет, а брокерский. Он именно ваш. Вы же видите, что ваши имя и фамилия указаны на платформе. Переводите, вы сами убедитесь, что деньги окажутся на счету. И мы еще 15 тысяч рублей вам подарим.

Хорошо. Копируем номер карты, заходим в онлайн-банк и делаем перевод. 10 рублей.

— Все. Перевела. Павел Сергеевич, но почему на платформе не отображается, что деньги пришли, баланс по-прежнему нулевой!

— Анастасия, все в порядке. Просто вышлите мне чек операции. Деньги сейчас появятся.

— Но вы сказали, что я сразу увижу баланс.

— Без паники, просто вышлите мне чек.

Отправляем мошеннику чек на 10 рублей в мессенджер.

— Анастасия, а почему вы перевели 10 рублей?

— Это то, что вы заслужили.

После этих слов мошенник перешел на оскорбления и добавил:

— Не вас, так ваших маму или папу обманем. О, слышите, вот прямо сейчас кого-то обманули. Из трубки раздались звуки аплодисментов. Так мошенники радуются успешному для них исходу звонка и поздравляют друг друга.

На официальном сайте «Газпрома» есть вкладка «Противодействие мошенничеству». Здесь размещена информация о популярных схемах злоумышленников и признаках того, что с вами связался точно не «Газпром». Мы напоминаем читателям об обязательном знакомстве с официальными ресурсами любых компаний, когда речь идет о вложении денег в инвестиции. У любой нормальной фирмы есть название, юридический адрес, телефон, ИНН, ОГРН. Мошенники никогда не предоставляют эту информацию внятно, они продолжают играть с собеседником, вменяя ему в вину отсутствие знаний о сфере инвестиций.

«ПАО „Газпром“ не имеет никакого отношения к интернет-сайтам и мобильным приложениям, предлагающим различные схемы обогащения от имени „Газпрома“, его должностных лиц или дочерних компаний. ПАО „Газпром“ не обладает информацией по существу распространяемых посредством таких интернет-сайтов сведений. По нашему мнению, в действиях лиц, размещающих информацию, опубликованную на таких интернет-сайтах, могут усматриваться признаки противоправных действий, ответственность за совершение которых предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации; оценка этих действий находится в компетенции соответствующих правоохранительных органов», — говорится на официальном сайте компании.

Только с начала года жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более 700 миллионов рублей, и ежедневно эта сумма неуклонно растет. Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.