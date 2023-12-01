Мошенники выманили у жителя Озерска 3 млн рублей, пригрозив тюрьмой

Испугавшись, мужчина взял два кредита и даже продал машину

Житель Озерска стал жертвой телефонных «финансистов», которые запугали его лишением свободы за отказ сотрудничать. Мужчина отправил на «безопасные счета» более 3 млн рублей.

Как рассказали ИА «Первое областное» в полиции, 49-летнему местному жителю позвонил неизвестный, представился сотрудником финансовой организации и предложил пройти соцопрос. После получения ответов заявил, что на мужчину кто-то пытается оформить кредиты, но их можно отменить, взяв «встречные» займы. Деньги собеседник предложил отправить на «безопасные счета». При этом высказал угрозы арестовать мужчину, если тот откажется сотрудничать.

«Потерпевший оформил два кредита на общую сумму 2 миллиона рублей, которые перевел с помощью установленного приложения через банкомат на продиктованный номер счета. Поняв, что потерпевший легко поддается внушению, мошенники позвонили снова и убедили, будто злоумышленники пытаются взять от его имени кредит под залог автомобиля. По указанию злоумышленников мужчина попытался оформить третий кредит, но получил отказ от банка. Тогда мошенники убедили его продать автомобиль с помощью подобранного ими сервиса, пояснив, что после задержания преступников автомобиль будет возвращен. Мужчина продал машину, а полученные 1,2 миллиона рублей перевел на продиктованный счет», — рассказали в полиции.

Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился к правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют: если вам звонят и говорят, что ваши сбережения в опасности, — кладите трубку. Продолжив разговор, вы рискуете стать очередной жертвой аферистов.