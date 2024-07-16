Мошенники выманили у жительницы Челябинской области 245 тысяч рублей, напугав госизменой

Неизвестные использовали разные мошеннические схемы

В полицию обратилась 19-летняя жительница Нагайбакского района. Она сообщила, что ее напугали информацией о финансировании ВСУ и госизмене и заставили взять кредит. Напуганная девушка оформила заем и все полученные деньги перевела аферистам. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала девушке позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил продлить договор на использование сим-карты. Для этого ей необходимо было назвать паспортные данные или номер СНИЛС. После этого ей поступило сообщение о том, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан и неизвестные пытаются оформить кредит от ее имени.

«Звонивший напугал жительницу Нагайбакского района, что, если не остановить злоумышленников, они отправят полученные в кредит деньги на финансирование ВСУ, а ее обвинят в измене Родине. Для предотвращения получения денег третьими лицами девушке предложили „исчерпать кредитный потенциал“, который оказался равен 245 тысячам рублей», — уточнили в ведомстве.

Потерпевшая подала онлайн-заявку на получение кредита. Как только ее одобрили, все полученные средства она перевела на продиктованный ей счет. Только после этого она поняла, что ее обманули.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Полицейские призывают южноуральцев игнорировать сообщения о продлении действия сим-карт и никому не называть свои данные и данные банковских карт. В случае поступления сомнительных звонков необходимо обратиться в полицию. Также южноуральцы могут проконсультироваться со специалистами, позвонив по номеру горячей линии *1593.