В Челябинской области мошенники выманили у водителей такси 50 тысяч рублей

Злоумышленники применили новую схему

В Миассе от мошеннических действий пострадали водители такси, они обратились с полицию и рассказали, как отдали в общей сложности 50 тысяч рублей из собственных средств. На официальной странице «Вконтакте» полиция Миасского округа поделилась новой схемой обмана.

Три жителей Миасса хотели заработать и лишились своих накоплений. Полиции мужчины рассказали о новых способах выманивания денег. Двое из них скачали приложения для такси, а другой выложил объявление в интернете о пассажирских перевозках и указал свой сотовый телефон.

«В первых двух случаях мужчины в приложении увидели заявки на поездку до аэропорта Челябинска, причем в заметках было указано, что нужна доставка якобы документов. Заявителям за оказание услуги поступили смс-уведомления о якобы перечисленных деньгах. Введя в заблуждение мужчин, мошенники сообщили, что деньги перечислены ошибочно и их необходимо перевести на другие счета, которые им укажут. Не заподозрив обман, мужчины сделали переводы собственных средств на общую сумму 33 тысячи рублей», — рассказали в Миасской полиции.

После перевода таксисты отправились к указанному адресу, но по номеру телефона им уже никто не ответил.

Третий таксист рассказал, как по телефону ему заказали трансфер до аэропорта Екатеринбурга из Миасс.

«Незадолго до указанного времени заказчик попросил привезти ему алкоголь для того, чтобы он мог отблагодарить людей, с которыми он якобы заключает по работе договор», — пояснил правоохранителям пострадавший.

Таксист откликнулся на просьбу и поручил ее своей супруге. Она купила спиртное и сделала пару платежей, о которых также попросил позднее незнакомец. Общая сумма потраченных денег — 17 тысяч рублей. Когда таксист с женой приехали по указанному адресу, никто не вышел. Потерпевший позвонил злоумышленнику, но тот разговаривал грубо и прервал связь. Потерпевшие обратились в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.