Мошенники выкупают аккаунты подростков для преступной деятельности

Южноуральцев предупреждают об ответственности

Сейчас мошенники активно охотятся за российскими аккаунтами. Они ищут их в чатах онлайн-игр, популярных телеграм-каналах и других местах, где общаются подростки. Детям предлагают легкий заработок, но на самом деле они становятся соучастниками тяжких преступлений. Об этом предупредили в МВД РФ.

Не поддавайтесь на заманчивые предложения о сдаче в аренду или продаже ваших аккаунтов в соцсетях и мессенджерах! Это может обернуться серьезными проблемами.

Казалось бы, легкие деньги... Но за этой приманкой скрывается огромный риск! Ваш аккаунт может быть использован для:

• мошенничества: обмана доверчивых людей, кражи денег;

• терроризма и экстремизма: распространения запрещенной информации, организации преступлений;

• вымогательства: шантажа и угроз.

Даже если вам кажется, что вы просто сдаете аккаунт в аренду на время, вы несете ответственность за все действия, которые будут совершены с его помощью.