Мошенники украли у жительницы Миасса 2,5 млн рублей, обвинив ее в госизмене

Потерпевшая отдала все свои сбережения и кредитные деньги

В Миассе в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя работница местного завода. Женщина рассказала, что неизвестные обвинили ее в госизмене и заставили перевести деньги якобы на безопасные счета. В результате женщина лишилась почти 2,5 миллиона рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги». Незнакомка сообщила, что неизвестные пытаются оформить кредит под залог квартиры потерпевшей и пообещала помочь. Вскоре жительнице Миасса поступило еще несколько звонков, и неизвестные обвинили ее в связи с террористами и спонсировании международных преступников.

«Злоумышленники в разговоре вели себя дерзко, были очень настойчивы в своих обвинениях и, тем самым, смогли полностью завладеть вниманием и управлять эмоциями своей жертвы»,— подчеркнули в ведомстве.

В результате неизвестные убедили потерпевшую перевести все ее сбережения на «безопасный» счет, а также оформить кредиты. В общей сложности женщина лишилась почти 2,5 миллиона рублей, два миллиона из которых — кредитные.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В полиции напомнили, что мошеннические схемы постоянно совершенствуются, и теперь нередко злоумышленники действуют в несколько этапов. Правоохранители рекомендуют не брать трубку с незнакомых номеров либо сразу прерывать разговор, как только речь заходит о деньгах.