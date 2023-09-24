Мошенники украли у пенсионерки из Златоуста 2,2 миллиона рублей

Все сбережения женщины оказались на сторонних счетах после того, как она установила приложение удаленного доступа

В Златоусте Челябинской области 69-летняя пенсионерка после нескольких звонков неизвестных лишилась всех своих сбережений в размере более двух миллионов рублей. Деньги мошенники у нее украли с помощью приложения удаленного доступа, сообщили 24 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником силового ведомства. Он сообщил ей, что кто-то пытается получить по доверенности ее деньги, и даже назвал данные «получателя». После этого ей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка, который убедил пенсионерку установить на телефон программу удаленного доступа для «спасения денег».

После того, как жительница Златоуста установила приложение, мошенники зашли в личный кабинет банковского приложения и перевели на свои счета 2,2 миллиона рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

За восемь месяцев 2023 года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1,3 миллиарда рублей. Это больше, чем за весь 2022 год. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!