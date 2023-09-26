Мошенники украли доступ к двум смартфонам у подростка из Челябинской области

Злоумышленники надеялись получить деньги за разблокировку устройств

15-летняя жительница Агаповского района решила скачать программу для просмотра видеороликов. Она перешла по ссылке, которую прислали на телефон. После этого с девушкой связалась неизвестная собеседница. Она сообщила, что для просмотра роликов нужно выполнить некоторые действия. Подробности о мошеннической схеме рассказали в пресс-службе областной полиции.

Подросток под диктовку выполнила все необходимые действия. Вскоре она обнаружила, что ее смартфон заблокирован. Надеясь исправить ситуацию, девушка взяла гаджет младшей сестры и на нем выполнила прежние действия. Так заблокированным оказался второй телефон. В пресс-службе областной полиции отметили, что таким образом мошенники заставили жертву перерегистрировать устройства на другого пользователя.

Чтобы разблокировать смартфоны, «куратор» потребовала перевести 10 тысяч рублей. Тогда подросток рассказала о проблеме маме, которая обратилась с заявлением в полицию. Сотрудники МВД проводят проверку.

«Не переходите по неизвестным ссылкам, не открывайте пришедшие с неизвестного номера сообщения и не следуйте указаниям неизвестных лиц», — предупредили в ведомстве.

Напомним, с начала года жители Челябинской области перевели телефонным мошенникам более 700 миллионов рублей. Злоумышленники активизировались на сайтах и в чатах знакомств — общаются с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой по получению баснословного дохода на бирже.

Звонок от злоумышленников во время рабочего дня получила корреспондент «Первого областного» информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.

В регионе работает горячая линия для борьбы с телефонными мошенниками. Звонки на короткий мобильный номер *1593 бесплатные.