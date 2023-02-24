Мошенники уговорили программиста из Златоуста взять кредит на 1,7 млн рублей

Перевести их преступникам наш земляк не успел, потому что одумался

37-летний программист из Златоуста чуть было не стал жертвой мошенников, которые уговорили его взять кредит и надеялись получить эти деньги. Однако в самый ответственный момент на этапе перевода денег мужчина одумался и пошел в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Несколько дней назад программисту поступил звонок «от сотрудника банка» через один из мессенджеров. Неизвестный сообщил, что злоумышленники пытаются перевести деньги с его счета в другую страну. «Сотрудник банка» заявил, что в таком случае нужно оформить кредит и в дальнейшем перевести деньги по присланному QR-коду.

«Через мобильное приложение программист оформил кредит на сумму 1,7 млн рублей. Далее по совету преступника он поехал в офис банка и снял в банкомате 620 тысяч рублей. После этого злоумышленник попросил нашего земляка проехать в другой банк, сфотографировать QR-код на терминале для внесения наличных средств и отправить звонившему. Только в этот момент мужчина понял, что его обманывают. И несмотря на давление и угрозы, прекратил разговор»,

— рассказывают в пресс-службе.

И напоминают: мошенники часто звонят с неизвестных номеров и через мессенджеры, начинают диктовать свои условия. При любом звонке с незнакомого номера, когда речь заходит о финансах, просто прекратите разговор.