Мошенники убедили южноуральца, что он преступник, и забрали деньги

﻿Южноуралец перевел 400 тысяч неизвестным

В Южноуральске 61-летний местный житель стал жертвой мошенников, потеряв около 400 тысяч рублей. Мужчине пришло сообщение якобы от сотрудника правоохранительных органов, в котором говорилось о том, что с его банковских счетов осуществляется спонсирование экстремистских организаций. Вскоре после этого поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником банка. Звонивший сообщил, что злоумышленники имеют доступ к его счетам, и посоветовал снять все средства и перевести их на «безопасный счет», а также взять кредит. Мужчина, поддавшись панике, выполнил все инструкции мошенников.

После перевода денег вся переписка из мессенджера была удалена.

Полицейские в очередной раз обращают внимание граждан на то, что сотрудники силовых структур не осуществляют совместных звонков с представителями банковской сферы с целью обезопасить счета потерпевших от неизвестных лиц. Подобная очередность и взаимосвязь звонков должны сразу насторожить, так как это является признаком мошенничества.