Мошенники списали с банковских карт магнитогорцев более 96 тысяч рублей

Южноуральцы хотели получить бонусы от банка, но лишились собственных средств

Жители Магнитогорска обратились в полицию с заявлением о краже средств с их банковских карт. Правоохранители задержали подозреваемых в совершении преступления. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Магнитогорцы, 1973 и 1976 года рождения, рассказали полицейским, что им на сотовый телефон пришли сообщения о подарке в виде бонусов от банка. Чтобы их получить, южноуральцы должны были перейти по ссылке и ввести реквизиты своих карт, включая секретные коды. Выполнив все необходимые действия, жители Магнитогорска не только не получили бонусов, но и лишились средств в размере более 96 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Нижегородской и Челябинской областей, 1990 и 1991 года рождения, не имеющие постоянного места работы, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее судимого подозреваемого заключили под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.