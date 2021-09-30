Мошенники подделали имя челябинца на банковской карте и вымогали деньги

Под аккаунтом мужчины в социальной сети злоумышленники рассылали сообщения его друзьям

Мошенники придумали еще один способ заработать на взломе страниц в сети «ВКонтакте». Изучив стиль речи человека, чью страницу они взломали, злоумышленники пишут друзьям жертвы, просят деньги в долг и скидывают фото банковской карты, на которой выбито имя взломанного. Об этом Первому областному информагентству рассказал челябинец Сергей Даньшин.

«Мне позвонил друг и уточнил, точно ли я занимаю деньги. Я сразу не понял, о чем речь. Потом оказалось, что кто-то взломал мой аккаунт, причем сидел мошенник с мобильного телефона, что для меня удивительно, — обычно взломщики сидят „онлайн“ с компьютера», — поделился челябинец.

Позже выяснилось, что аккаунт Сергея в социальной сети взломали где-то в Мурманской области.

Злоумышленник, изучив переписки жертвы, сделал рассылку сообщений для его друзей.

«Слушай, а у тебя будет на Сбере 3000? Зарплата придет сегодня вечером. Как переведут, я тебе скину», — написал «Сергей».







Сетевые друзья челябинца согласились помочь другу и спросили, куда переводить.



«Ща, минуту. А то я за рулем, пришвартовался ток что ) По номеру карты, не привязана у меня», — ответил злоумышленник.

После этого он скинул фотографию банковской карты, на которой четко и ровно выбито латинскими буквами имя «владельца»: SERGEI DANSHIN. Надо признать, что подделка выглядит очень качественно и, вероятно, могла бы сработать, если бы настоящий обладатель страницы в социальной сети вовремя не отреагировал.

«Я сразу восстановил аккаунт, поменяв пароль, и предостерег друзей, которым уже успели написать, от перевода денег», — продолжил Сергей.

Мужчина призывает челябинцев в похожей ситуации сделать звонок другу, даже если его просьба выглядит максимально правдоподобно.