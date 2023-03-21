Мошенники выманивают деньги с карт челябинцев, используя легенду об уголовном деле о госизмене

Злоумышленники представляются сотрудниками МВД и Центробанка

Несмотря на активную профилактику и ежедневный поток новостей о том, что в очередной раз мошенникам удалось обмануть жителя Челябинской области и списать с его карт все подчистую, южноуральцы по-прежнему становятся жертвами злоумышленников. При этом почти каждый потерпевший знал о том, что нельзя называть данные своих карт или брать кредиты, когда звонят якобы из банка. Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства.

Лжесотрудник ГУ МВД по городу Москве сообщил, что со счета корреспондента ушло 100 тысяч рублей на спонсирование армии Украины.

Схема «звонок из правоохранительных органов» уже не нова, но почему-то до сих пор очень эффективна. И, на наш взгляд, только потому, что мошенники действуют в конъюнктуре и не гнушаются давить на страхи людей в сложившейся мировой обстановке.

Мы проанализировали звонок мошенников и расскажем читателям на реальном примере, по каким критериям легко распознать обман и просто бросить трубку.

— Алло, Анастасия Олеговна? — вопросил серьезный голос.



— Да.



— Вам звонит капитан полиции Крылов Кирилл Андреевич, ГУ МВД по городу Москве.



И уже здесь можно сбрасывать звонок. Подумайте, вот хоть раз вам звонили из правоохранительных органов? Разумеется, за исключением профессиональной деятельности, связанной с полицией. Вряд ли звонили. Проинформировать вас о готовности паспорта, о вызове на допрос и о чем угодно вообще правоохранительные органы могут письменно.

— С вашего основного счета была осуществлена попытка перевода денежных средств на территорию Украины. На имя Ткаченко Юрия Алексеевича. Переводы на территорию недружественных государств являются противозаконными. В отношении вас как владельца счета возбуждено уголовное дело о государственной измене — статья 275 УК РФ. Поскольку есть подозрение, что вашими данными могли воспользоваться сотрудники банка, вам необходимо сотрудничать со следствием, с Центральным банком и выполнить ряд действий, чтобы доказать свою невиновность.

Действительно, с 27 февраля 2022 года Генпрокуратура России предупредила граждан страны о том, что «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления по статье 275 УК РФ. Но если и вы, и владелец счета — физические лица, то такой перевод законен. Второй момент — подозреваемых в уголовных преступлениях задерживают и под белы рученьки доставляют на допрос, а не совершают компанейский звоночек, да еще и с предложением доказать свою невиновность.

Далее по ходу разговора капитан Крылов сам начал путаться в сути происшествия. Сначала он сказал, что с основного счета перевели деньги собеседницы, потом вдруг какие-то люди пришли в банк с копией паспорта, положили на счет журналиста 100 тысяч рублей и перевели на Украину. Также сами сотрудники банка оказались как-то связаны со спонсирование ВСУ со счетов клиентов. При этом «звонарь» так и не сообщил, из какого именно банка были переведены деньги, и сослался на пресловутый «единый лицевой счет», который привязан ко всем финансовым организациям. Так вот — этого самого единого лицевого счета у физических лиц не существует. И вообще Центробанк не работает с физическими лицами и не звонит им по каждому подозрительному переводу. Тем не менее, капитан полиции отметил, что с подозреваемой в госизмене сейчас будет работать сотрудник департамента безопасности Центрального Банка России, и чудесным образом соединил с этим специалистом по «защищенному федеральному каналу связи». Никакого отношения к банкам полиция не имеет и никакого канала связи между этими структурами не проложено.

«Безопасник» Банка России нудно и долго тараторил о том, как мог произойти перевод, и не забывал добавить, что пока я остаюсь главной подозреваемой. Также молодой человек неоднократно подчеркнул, что никому нельзя сообщать о звонке — родственники, коллеги, дети не должны знать об этом.

— Моя задача сейчас — доказать вашу невиновность и обеспечить вашу финансовую безопасность. При выполнении всех регламентных работ вам будет направляться документация на электронную почту.



С каких пор сотрудники Центробанка занимаются помощью в доказательстве невиновности? Ведь с незапамятных времен защиту осуществляют адвокаты.

Далее звонивший попросил перечислить все имеющиеся банковские продукты и «остаток по каждой финансовой ветке». При этом молодой человек после каждого сказанного предложения уточнял, все ли понятно. Удерживать контакт они, конечно, мастера.

Доверие к мошенникам у потерявших бдительность граждан может возникнуть в тот момент, когда позвонивший продиктует реальный адрес, электронную почту и даже паспортные данные — к сожалению, утечка этих сведений до сих пор вполне реальна, особенно если вы часто оформляете в магазинах скидочные карты и пользуетесь интернет-займами. На самом же деле мошенник точно не знает, в каких банках у вас есть счета, для этого и просит перечислить их и назвать оставшиеся на них суммы. Это и должно насторожить вас и заставить прекратить общение. Если остались сомнения, позвоните на горячие линии каждого из банков, где вы обслуживаетесь. Там вам подтвердят, что звонок поступил от мошенников.

После часа беспощадного маринования журналист ИА «Первое областное» сдалась и начала задавать звонившему вопросы, по которым он понял, что афера не удалась.

— Я же могу сейчас сама пойти в полицию?



— Нет, ваше дело находится в Москве, а живете вы в Челябинске. Дело расследуется в Москве, ваша полиция не в курсе о нем.



— Но следователь может позвонить в Москву Крылову Кириллу Андреевичу?



— Анастасия Олеговна, это не так работает. Вы сейчас получите документы о невиновности от Центробанка и уже с ними пойдете в полицию.



— А разве меня не должны вызвать на допрос по подозрению в таком серьезном преступлении, избрать мне меру пресечения?



— Вы хотите меру пресечения или решить вопрос мирным путем?



— Мне скрывать нечего, перевод я не совершала, поэтому могу спокойно пойти в полицию и рассказать о звонке.



На этом обессиливший «клерк» бросил трубку. Через несколько минут на мессенджер поступил звонок якобы из Следственного комитета. Голос был нарочито грозным и устрашающим, и вся редакция разразилась дружным хохотом.

Южноуральцы потеряли в 2022 году более 1,3 млрд рублей, став жертвами мошенников.



Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

