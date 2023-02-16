Интернет-мошенники рассылают челябинцам предложения об обналичивании денег с «Пушкинской карты». «Бизнесмены» просят данные карты в обмен на три тысячи рублей. В министерстве культуры региона и полиции сообщили, что обращений потерпевших по этому факту пока не было, однако призывают южноуральцев быть осторожными и не предоставлять в Сети свои данные.
— Привет, у вас есть «Пушкинская карта»? — написала незнакомка нашему корреспонденту.
— Есть.
— Предлагаю сотрудничество. Мне нужно купить билет, он стоит пять тысяч рублей. У вас на карте они есть. Я вам за это на банковскую карту три тысячи переведу.
— А какие гарантии?
В ответ неизвестная прислала скрины сообщений в мессенджере, на которых якобы пользователи карты благодарят за перевод.
— Давайте сначала деньги, потом данные карты дам.
— А вдруг вы меня обманете?
— Хорошо. Тогда скиньте ссылку на мероприятие, я сама оплачу вам билет, сброшу скрин оплаты и после перевода вышлю оригинал билета.
— Я работаю через посредника, он не дает ссылок, — парировала незнакомка.
Мы выяснили, что жертвами подобных уловок уже успели стать жители других регионов. Схема заключается в том, что мошенники регистрируют ИП под видом учреждения культуры — театр или концертный зал, делают сайт с возможностью онлайн-покупки билетов. Потом собирают данные карт, заманивая возможностью обналичить, покупают у себя же билеты и таким образом получают деньги. Естественно, три тысячи рублей никто вам не переведет.
«Никаких жалоб и обращений о мошенничестве у нас не было. Есть вопросы о том, как зарегистрировать или получить карту, особенно интересуются жители областных городов. Мы просим граждан быть внимательными, игнорировать предложения злоумышленников и сообщать о таких фактах в министерство культуры и правоохранительные органы», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Минкульта.
Полицейские также призывают южноуральцев проявлять бдительность и не поддаваться на сомнительные предложения о мнимой выгоде, поступающие от незнакомцев, тем более в социальных сетях.
«Если вы стали жертвой мошенников, то незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел с заявлением. Для сбора доказательной базы и привлечения злоумышленника к ответственности не предпринимайте попыток к удалению переписки с мошенниками в соцсетях и мессенджерах», — рассказали в региональном полицейском главке.
Напомним, номинал «Пушкинской карты» увеличился до пяти тысяч рублей с 1 января 2022 года.