Мошенники пытаются обмануть держателей Пушкинских карт в Челябинске

Злоумышленники придумали незаконную схему обнала

Интернет-мошенники рассылают челябинцам предложения об обналичивании денег с «Пушкинской карты». «Бизнесмены» просят данные карты в обмен на три тысячи рублей. В министерстве культуры региона и полиции сообщили, что обращений потерпевших по этому факту пока не было, однако призывают южноуральцев быть осторожными и не предоставлять в Сети свои данные.

— Привет, у вас есть «Пушкинская карта»? — написала незнакомка нашему корреспонденту.



— Есть.



— Предлагаю сотрудничество. Мне нужно купить билет, он стоит пять тысяч рублей. У вас на карте они есть. Я вам за это на банковскую карту три тысячи переведу.



— А какие гарантии?



В ответ неизвестная прислала скрины сообщений в мессенджере, на которых якобы пользователи карты благодарят за перевод.

— Давайте сначала деньги, потом данные карты дам.



— А вдруг вы меня обманете?



— Хорошо. Тогда скиньте ссылку на мероприятие, я сама оплачу вам билет, сброшу скрин оплаты и после перевода вышлю оригинал билета.

— Я работаю через посредника, он не дает ссылок, — парировала незнакомка.



Мы выяснили, что жертвами подобных уловок уже успели стать жители других регионов. Схема заключается в том, что мошенники регистрируют ИП под видом учреждения культуры — театр или концертный зал, делают сайт с возможностью онлайн-покупки билетов. Потом собирают данные карт, заманивая возможностью обналичить, покупают у себя же билеты и таким образом получают деньги. Естественно, три тысячи рублей никто вам не переведет.

«Никаких жалоб и обращений о мошенничестве у нас не было. Есть вопросы о том, как зарегистрировать или получить карту, особенно интересуются жители областных городов. Мы просим граждан быть внимательными, игнорировать предложения злоумышленников и сообщать о таких фактах в министерство культуры и правоохранительные органы», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Минкульта.

Полицейские также призывают южноуральцев проявлять бдительность и не поддаваться на сомнительные предложения о мнимой выгоде, поступающие от незнакомцев, тем более в социальных сетях.

«Если вы стали жертвой мошенников, то незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел с заявлением. Для сбора доказательной базы и привлечения злоумышленника к ответственности не предпринимайте попыток к удалению переписки с мошенниками в соцсетях и мессенджерах», — рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, номинал «Пушкинской карты» увеличился до пяти тысяч рублей с 1 января 2022 года.