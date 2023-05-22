Мошенники пытались выманить у жительницы Копейска миллион рублей

Потерпевшая успела перевести неизвестным только 200 тысяч рублей

49-летняя жительница Копейска, пытаясь спасти свои деньги, перевела на счет мошенников 200 тысяч рублей и собиралась отправить еще около миллиона кредитных рублей, но вовремя одумалась, увидев в банке памятку о мошеннических схемах. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая сообщила правоохранителям, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. Якобы банковский специалист добавил, что ей необходимо спасти свои деньги, отправив на безопасный счет. Испугавшись, женщина выполнила все рекомендации мошенника.

«На следующий день злоумышленники позвонили снова. На этот раз они убедили свою жертву пойти в банковское отделение и оформить кредит. Полученные деньги также необходимо было спрятать на „безопасном счете“. В офисе банка на глаза женщине попалась тематическая памятка, где были расписаны схемы дистанционного мошенничества. В этот момент женщина поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию»,— сообщили в ведомстве.

По данному факту в отделе полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Правоохранители разыскивают причастных к совершению преступления.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше одного миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!