Мошенники пугают челябинцев продажей квартиры, чтобы выманить личные данные

Россреестр рассказал о новой схеме обмана

Мошенники начали представляться сотрудниками Росреестра и сообщать гражданам о якобы «начатой операции с недвижимостью» — продаже квартиры или ее аресте. Цель — вызвать панику и вынудить человека связаться с «поддержкой» по номеру из сообщения, говорится на сайте объясняем.рф.

После этого злоумышленники убеждают назвать персональные данные или перевести деньги для «отмены операции». В Росреестре подчеркивают: специалисты ведомства не связываются с гражданами через СМС и мессенджеры, не запрашивают личные сведения и не принимают оплату через перевод.

Чтобы не быть обманутым:

— проверяйте адрес отправителя (официальная почта Росреестра всегда в домене rosreestr.ru — любая ошибка в домене означает фальшивку);

— не перезванивайте по номерам из СМС и не переходите по ссылкам;

— уточняйте информацию на горячей линии Росреестра: 8 (800) 100-34-34.