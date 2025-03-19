Мошенники провернули сложную схему, обманув жительницу Троицка на 600 тысяч рублей

Четыре злоумышленника использовали видеосвязь и даже такси, чтобы завладеть деньгами 55‑летней женщины





Жительница Троицка стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы, в которой участвовали четыре человека, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Схема началась с сообщения в мессенджере о необходимости замены электросчетчиков и просьбы сообщить код из СМС.

«Потом злоумышленники, представившись работниками МФЦ, убедили женщину в оформлении на нее фиктивной доверенности, якобы выданной мошеннице, находящейся в федеральном розыске», — сообщили в региональном полицейском главке.

Для большей убедительности «сотрудник правоохранительных органов» связался с жертвой по видеосвязи, подтверждая историю о мошеннице и необходимости срочных действий. В финале еще один участник схемы убедил женщину перевести 600 тысяч рублей на «безопасный счет» для предотвращения оформления кредитов на ее имя. Примечательно, что мошенники даже дважды вызывали ей такси, строго запрещая общаться с водителем. После перевода денег связь со всеми участниками схемы прервалась, и женщина обратилась в полицию.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.