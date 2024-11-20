Мошенники придумали, как воровать деньги с помощью 5G

С новым видом обмана по удаленке столкнулся житель Златоуста

У жителя Златоуста похитили деньги с банковской карты с помощью приложения для улучшения качества связи, рассказали в полиции.

Как сообщил в отделе МВД 61-летний житель города, позвонивший ему неизвестный представился сотрудником сотовой связи и предложил установить приложение для перехода на пятое поколение мобильной связи.

Соблазнившись обещанием, что 5G улучшит скорость и качество работы интернета, потерпевший по указанию «оператора» выполнил все манипуляции с собственным телефоном.

«Затем злоумышленник предложил проверить свои данные в самых важных приложениях, и мужчина первым делом открыл онлайн-приложение банка, где обнаружил, что с кредитного счета списалось 95 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Правоохранители призывают критически рассматривать поступающие от незнакомых лиц предложения. И даже если какое-то из них кажется интересным, не спешите делать это немедленно — даже если собеседник вас торопит. Лучше перезвонить самостоятельно поставщику услуги и выбрать ее позже.

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