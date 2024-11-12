Мошенники предложили пенсионеркам из Снежинска кешбэк за оплату электроэнергии

В итоге женщины потеряли более миллиона рублей

Две пенсионерки из Снежинска скачали на телефон приложение для возврата кешбэка при оплате электроэнергии и потеряли более 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России про Челябинской области.

В первом случае 63-летней женщине позвонил якобы сотрудник энергосбытовой компании. Он сообщил о замене электросчетчиков и посоветовал установить приложение, которое позволяет получать кешбэк от оплаты электроэнергии.

«Выполнив указания звонившего, пенсионерка попыталась перезагрузить телефон, но на экране появилась надпись: „Не мешайте воровать ваши деньги!“. Вскоре 620 тысяч рублей с ее банковской карты ушли на неустановленный счет», — рассказывают в полиции.

Еще одна 62-летняя жительница Снежинска потеряла таким же образом 500 тысяч рублей.

Между тем социологи подсчитали, что более 75% южноуральцев сталкивались с телефонным мошенничеством.