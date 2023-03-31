Мошенники под видом маркетплейса обманули жительницу Троицка на 300 тысяч рублей

Женщина покупала определенные товары для продвижения продавца

В Троицке 33-летний воспитатель детского сада решила заработать удаленно. В интернете она нашла группу, где получила задание приобрести товары на известном маркетплейсе для продвижения одного из продавцов. В результате женщина перевела мошенникам 328 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Когда ей сказали выполнить еще один заказ на сумму сто тысяч рублей, женщина не стала переводить деньги, так как поняла, что это мошенники, и обратилась в полицию.

В похожей ситуации оказалась жительница Златоуста, которая также лишилась денег. По данным фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

С популярностью маркетплейсов появляется больше мошенников, которые скрываются под видом их сотрудников. Злоумышленник представляется менеджером онлайн-магазина и предлагает стать частью команды по продвижению продавцов или товаров. За неполный рабочий день обещают заработок от 3 до 30 тысяч рублей. Взамен предлагают выполнять задания, покупая товары у определенных продавцов.

Сначала «работодатели» дают возможность получить денежные средства и компенсируют затраты до того момента, пока жертва не пополнит счет на особо крупную сумму. В итоге потерпевший не может снять якобы заработанные деньги, а мошенники перестают выходить на связь.