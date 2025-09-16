Мошенники пишут челябинцам в «Телеграм» от имени министра Натальи Лугачевой

Минсоц предупредил южноуральцев о новой схеме обмана

Жители Челябинской области начали получать сообщения в «Телеграм» от имени министра социальных отношений Натальи Лугачевой. Минсоц региона предупреждает, что это таким образом людей пытаются обмануть мошенники.

«Убедительно просим вас проявлять бдительность и осторожность. Должностные лица не пишут и не звонят гражданам через мессенджеры, а также не запрашивают персональные данные через сообщения, аудио- или видеозвонки», — заявили в пресс-службе Минсоца.

Если вам поступило сообщение от человека, который выдает себя за представителя органов власти и запрашивает персональные данные, не вступайте в диалог с этим человеком, не переходите по ссылкам, которые он прислал, и не отправляйте свои данные незнакомцам.