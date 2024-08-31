Мошенники оформили кредиты на жительницу Троицка по старому номеру телефона

Неизвестные использовали метод социальной инженерии

35-летняя жительница Троицка решила оформить кредит, но получила отказ в нескольких банках из-за непогашенной задолженности. Женщина удивилась, ведь ранее кредиты никогда не брала. Заказав справку в Бюро кредитных историй, она узнала, что на нее оформлены два кредита на общую сумму более 400 тысяч рублей. Оказалось, от имени женщины действовали мошенники. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая обратилась в банк, где ей сообщили, что кредиты были оформлены на ее старый номер телефона. Узнав об этом, тройчанка обратилась в полицию. Там выяснили, что неизвестные получили доступ к ее старому номеру через специализированные сервисы социальной инженерии, восстановили доступ к онлайн-банку и оформили два кредита.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

«Этот случай — тревожный сигнал для всех: важно быть бдительным при работе с персональными данными. Следует официально отказаться от неиспользуемых телефонных номеров, написав соответствующее заявление в салоне оператора сотовой связи, и открепить их от личных кабинетов банков. Кроме того, никогда не передавайте информацию о своих документах, карточных данных, номерах телефонов посторонним лицам, даже если вам предлагают воспользоваться выгодным предложением»,— предупредили в полиции.

Также правоохранители призвали тщательно анализировать всю получаемую в режиме онлайн информацию.