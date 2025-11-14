Мошенники обналичили региональный маткапитал через стоматологию в Челябинской области

Полиция раскрыла аферу на миллион рублей, в которой фигурируют врач и руководитель клиники

В Челябинской области пресечена крупная афера с региональным материнским капиталом. К хищениям средств оказались причастны десять человек, в том числе руководитель и зубной врач одной из стоматологических клиник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Установлено, что руководитель клиники заключал с южноуральцами, имеющими право на региональный маткапитал, фиктивные договоры на оказание платных услуг. Эти документы затем использовались для получения денежной компенсации в министерстве социальной защиты. Деньги распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Общий ущерб, причиненный государству, превысил один миллион рублей.

Участникам сговора грозит лишение свободы на срок до шести лет. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше трех миллионов рублей.

Противоправную деятельность удалось пресечь оперативникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас в Челябинской области получатели регионального маткапитала могут тратить его по девяти направлениям. Одно из них — платная медицинская помощь родителям и детям, в том числе стоматологическая.

Чтобы не было злоупотреблений, с мая 2025 года на территории области действуют новые правила возмещения. Если семья лечилась в государственной или муниципальной клинике, средства маткапитала могут перечислить клинике напрямую или возместить расходы родителей.

Если лечение проходило в частной клинике, на организацию деньги не переводятся. Родители оплачивают лечение сами, а потом получают компенсацию от Минсоца.