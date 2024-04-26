Мошенники обманывают ветеранов, обещая выплаты ко Дню Победы

Полиция рекомендует быть внимательными

МВД обнаружило сайты, которые созданы мошенниками специально ко Дню Победу. На таких ресурсах злоумышленники обещают ветеранам единовременные выплаты в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Приближается 79-я годовщина Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. К сожалению, мошенники и аферисты пытаются использовать такой важный для всех нас праздник в своих криминальных целях»,— отметила Ирина Волк.

Как и в других случаях мошенничества, требуют принять решение очень быстро, чтобы не дать опомниться — на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства. Необходимым условием является, конечно, оплата «комиссии» и введение данных банковской карты.

«Это очередная мошенническая схема! Преступники придумывают все новые ухищрения, чтобы завладеть сбережениями граждан. Особенно больно, что их атаки направлены на ветеранов Великой Отечественной войны — тех людей, которых сегодня хочется поддержать и уберечь. Ведь они — поколение победителей — золотой фонд нашей великой страны»,— пишет Ирина Волк.

Полиция призывает россиян быть бдительными. Стоит поговорить с пожилыми родственниками и предупредить их о мошенничестве.