Мошенники обманули жительницу Трехгорного на 1,5 миллиона рублей

Телефонные злоумышленники выманили деньги, используя популярную схему

В Трехгорном пенсионерка перечислила мошенникам не только свои сбережения, но и деньги своего супруга. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Полицейские разыскивают злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как рассказала 73-летняя женщина правоохранителям, ей позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что ее деньгами хотят завладеть мошенники, поэтому их нужно отправить на безопасный счет. Женщина пошла в банк, сняла со своего счета 350 тысяч рублей и перечислила их на якобы резервный счет.

На этом мошенники не остановились. Они убедили пенсионерку приобрести сотовый телефон определенной модели, установить необходимое приложение и отправлять деньги через него. Ни с кем не советуясь, женщина сделала все, как ей сказали.

«Затем злоумышленники сообщили по телефону, что в отношении ее мужа может произойти все то же самое. Женщина посетила отделение банка, сняла со счета мужа деньги, так как имела к ним доступ, и перевела через терминал банка и посредством приложения»,— рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности причастных к совершению преступлений.

Ранее несколько жителей Челябинской области перевели мошенникам около 1,3 миллиона рублей.