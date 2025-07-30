Мошенники обманули жительницу Челябинской области на 350 тыс. рублей по новой схеме

Злоумышленники придумали, как еще можно заполучить код из СМС от жертвы

В Катав-Ивановске 68-летняя женщина согласилась на доставку заказанного с маркетплейса товара на дом и продиктовала код из СМС. После мошенники приступили к угрозам и вынудили женщину перевести им свыше 350 тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала, что заказала на маркетплейсе кофемашину и периодически проверяла, поступил ли товар в пункт выдачи. В какой-то момент ей позвонил «курьер» и предложил доставить заказ на дом. Женщина, не раздумывая, согласилась. Для подтверждения доставки ее попросили продиктовать код из СМС, что она и сделала.

Дальше все пошло уже по привычному сценарию: звонок от «правоохранителей», обвинения в спонсировании недружественной страны и требования перечислить крупную сумму для «прекращения уголовного дела».

«Жительница Катав-Ивановска стала жертвой новой мошеннической схемы, направленной на получение доступа к данным граждан. „Курьеры“ в случае, если человек ничего не заказывал, говорят, что это ошибочный звонок, либо сообщают от подарке от родственника, не называя его имени»,— рассказали в полицейском главке.

Правоохранители напоминают: никому не называйте код из СМС, а всю поступающую информацию проверяйте на официальных сайтах или в приложениях.