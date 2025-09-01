Жительница Челябинска лишилась более 10 миллионов рублей, попав под влияние мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
37-летней вдове участника СВО позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил об оформленном на ее имя кредите, средства которого, якобы, перевели на поддержку недружественной страны. После этого женщине позвонил лже-сотрудник Центрального банка, который заявил о необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» и закрытии кредита.
«Доверившись мошенникам, потерпевшая выполнила их инструкции и лишилась более 10 миллионов рублей, часть из которых были получены от продажи квартиры», — замечают в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело.
Мошенники связались с женщиной через иностранный мессенджер. В полиции замечают, что сотрудники правоохранительных органов, банков и иных структур никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета.