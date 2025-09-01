Мошенники обманули вдову участника СВО из Челябинска на 10 млн рублей

Женщина сама перечислила им крупную сумму после разговора в мессенджере

Жительница Челябинска лишилась более 10 миллионов рублей, попав под влияние мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

37-летней вдове участника СВО позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил об оформленном на ее имя кредите, средства которого, якобы, перевели на поддержку недружественной страны. После этого женщине позвонил лже-сотрудник Центрального банка, который заявил о необходимости перевода сбережений на «безопасный счет» и закрытии кредита.

«Доверившись мошенникам, потерпевшая выполнила их инструкции и лишилась более 10 миллионов рублей, часть из которых были получены от продажи квартиры», — замечают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

Мошенники связались с женщиной через иностранный мессенджер. В полиции замечают, что сотрудники правоохранительных органов, банков и иных структур никогда не звонят с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к вашим счетам и картам, не принуждают к оформлению кредитов и переводам денежных средств на безопасные счета.