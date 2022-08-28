Мошенники обманули четверых жителей Челябинской области на миллион рублей

Все потерпевшие оказались представителями рабочих профессий

В Челябинской области сразу четверо мужчин поверили мошенникам и лишились почти миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленники использовали разные схемы обмана.

На удочку мошенников в этот раз попались представители рабочих профессий: заводской бригадир, проводник, сварщик и монтажник из Миасса, Челябинска, Еманжелинского и Сосновского районов. 42-летнему бригадиру и 56-летнему проводнику мошенники сообщили, что их сбережения на банковских счетах в опасности, и, чтобы не потерять их, необходимо перевести деньги на электронные банковские ячейки.

«54-летнего сварщика „представители банка“ по телефону напугали информацией о несанкционированной попытке оформить посторонними людьми на его имя кредит. Чтобы отменить заявку, мужчина, действуя по инструкции злоумышленников, взял кредит и перевел деньги неизвестным»,— добавили в ведомстве.

43-летнему монтажнику из Сосновского района позвонил якобы оператор сотовой связи и предложил ему перейти на более выгодный тариф. Для этого мужчине необходимо было сообщить приходящие ему в СМС-сообщениях пароли, благодаря которым неизвестные получили доступ к онлайн-банку и списали все средства со счетов.

По всем фактам в отделах полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество».