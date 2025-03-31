Мошенники нацелились на участников СВО и их родных: как уберечься от обмана

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области предупреждают о проблеме

Полицейские Челябинской области выделили наиболее распространенные схемы обмана участников СВО и их родственников и дали рекомендации по защите от них, сообщили в ГУ МВД по региону.

Лжеблаготворительность

Мошенники собирают деньги под видом помощи раненым или семьям погибших. Проверяйте легитимность организации перед любым пожертвованием! Не поддавайтесь на эмоциональное давление, используйте официальные источники информации.

Фишинг

Получаете сообщения (письма, СМС) от имени банков, госструктур или других организаций с просьбой перейти по ссылке или ввести данные? Это может быть фишинг! Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений и не делитесь своими данными.

Мошенничество с кредитами

Вам предлагают выгодный кредит? Тщательно проверьте репутацию кредитора через официальные источники. Мошенники могут пытаться оформить кредиты на участников СВО без их ведома.

Социальная инженерия

Вам звонят или пишут с просьбой срочно перевести деньги для решения проблем близкого человека (например оплата лечения)? Не спешите! Свяжитесь с родственником напрямую, чтобы подтвердить информацию.

Рекомендации по финансовой безопасности

Всегда проверяйте информацию: используйте только официальные сайты и номера телефонов для проверки информации о компаниях и организациях.

Используйте защищенные каналы связи: для финансовых операций используйте только официальные сайты и приложения банков. Никогда не передавайте личные данные по телефону или в мессенджерах.

Будьте бдительны! Не стесняйтесь обращаться за помощью в правоохранительные органы при малейшем подозрении на мошенничество. Поделитесь этой информацией с друзьями и родными.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.