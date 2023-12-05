Мошенники напугали челябинского пенсионера уголовным делом и похитили 250 тыс. рублей

Неизвестные действовали по новой схеме обмана

В Октябрьском районе Челябинской области 70-летний местный житель лишился 250 тысяч рублей после того, как неизвестные сообщили ему о переводе его денег за границу и зачислении средств от банка. Когда мужчина понял, что никаких действий с его счетом не происходило и он перевел личные сбережения, он обратился в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал, что ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей МВД, и сообщила, что кто-то перевел деньги с его счета за границу и в его отношении собираются возбудить уголовное дело. При этом девушка поспешила успокоить мужчину и сказала, что ему помогут сотрудники банка.

Вскоре ему в мессенджере действительно позвонила другая девушка и сообщила, что банк предоставил ему 250 тысяч рублей взамен суммы, переведенной за границу, для отказа в возбуждении уголовного дела. Все, что нужно сделать, — отправить эти деньги на продиктованный счет.

«Мужчина поехал в райцентр, снял со своего счета деньги, которые, как считал, ему перечислил банк, и перевел мошенникам. После выяснилось, что это были его собственные средства. По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве»,— сообщили в ведомстве.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!