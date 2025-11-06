Киберпреступники начали массово похищать учетные записи пользователей через площадки по поиску жилья. Новая схема мошенничества, о которой рассказала компания F6, активно используется с начала осени 2025 года, предупреждает ГУ МВД России по Челябинской области.
Преступники выходят на связь с владельцами квартир, представляясь потенциальными арендаторами или покупателями. Под предлогом показа идентичного объявления они отправляют фишинговую ссылку. Перейдя по ней, жертва попадает на поддельную страницу, где у нее запрашивают номер телефона и данные для авторизации. После ввода этих сведений злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом.
Основная цель таких атак — последующее размещение в захваченных аккаунтах «лотов-приманок»: привлекательных объявлений об аренде, которые используются для обмана уже со стороны арендаторов.
С начала сентября эксперты F6 заблокировали восемь доменов, которые использовались в этой схеме. Регистрировались они в различных зонах, включая. ru, .com, .icu и. digital. В их названиях часто встречались отсылки к аренде, такие как rent и flat.
Ссылки на фишинговые страницы распространяются не только через прямые сообщения владельцам недвижимости, но и через Telegram-каналы, где с фейковых аккаунтов публикуются сообщения о долгосрочной аренде.
Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам от незнакомцев и всегда проверять адрес сайта, на котором требуется ввод личных данных.