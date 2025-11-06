Мошенники крадут аккаунты граждан через сервисы аренды жилья

Под видом арендаторов они заманивают владельцев недвижимости на фишинговые сайты

Киберпреступники начали массово похищать учетные записи пользователей через площадки по поиску жилья. Новая схема мошенничества, о которой рассказала компания F6, активно используется с начала осени 2025 года, предупреждает ГУ МВД России по Челябинской области.

Преступники выходят на связь с владельцами квартир, представляясь потенциальными арендаторами или покупателями. Под предлогом показа идентичного объявления они отправляют фишинговую ссылку. Перейдя по ней, жертва попадает на поддельную страницу, где у нее запрашивают номер телефона и данные для авторизации. После ввода этих сведений злоумышленники получают полный контроль над аккаунтом.

Основная цель таких атак — последующее размещение в захваченных аккаунтах «лотов-приманок»: привлекательных объявлений об аренде, которые используются для обмана уже со стороны арендаторов.

С начала сентября эксперты F6 заблокировали восемь доменов, которые использовались в этой схеме. Регистрировались они в различных зонах, включая. ru, .com, .icu и. digital. В их названиях часто встречались отсылки к аренде, такие как rent и flat.

Ссылки на фишинговые страницы распространяются не только через прямые сообщения владельцам недвижимости, но и через Telegram-каналы, где с фейковых аккаунтов публикуются сообщения о долгосрочной аренде.

Специалисты советуют не переходить по подозрительным ссылкам от незнакомцев и всегда проверять адрес сайта, на котором требуется ввод личных данных.