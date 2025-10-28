Мошенники шантажируют школьников через сервис знакомств

Преступники вымогают деньги и ценности, используя детские страхи

Мошенники из зарубежных кол-центров разработали новую схему обмана российских подростков через сервисы знакомств в мессенджерах, сообщает МВД России.

Сначала новый «друг» просит ребенка сбросить геолокацию известного места в городе якобы для планирования будущей встречи. Однако сразу после отправки координат жертве приходит шокирующее видео.

На записи человек в форме военнослужащего вооруженных сил Украины заявляет, что по полученной геометке будут нанесены удары ракетами и беспилотниками. Вслед за этим раздается звонок от мнимого сотрудника российских спецслужб, который угрожает школьнику уголовной ответственностью за «пособничество ВСУ в подготовке теракта».

Под давлением шантажа и запугивания подростков вынуждают выполнять указания: снимать на видео банковские приложения родителей, искать дома ценности и готовить их к передаче курьеру.

«Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не будут решать вопросы уголовной ответственности по телефону, не станут запугивать и требовать передачи денег или ценностей. Их единственная законная просьба — приглашение в подразделение для личной беседы», — подчеркивают в МВД.

Подозрительные контакты нужно сразу блокировать.

