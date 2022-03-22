Мошенник из Златоуста обманул пенсионеров на 800 тысяч рублей

Рецидивиста заключили под стражу

Житель Златоуста, используя популярную мошенническую схему, украл у пожилых людей 800 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, в его отношении возбуждено два уголовных дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летний ранее судимый безработный житель Златоуста позвонил трем пожилым жителям Магнитогорска, представился их родственником и сообщил, что попал в ДТП и ему нужны деньги, чтобы избежать ответственности. 84-летний, 77-летний и 75-летний пенсионеры согласились помочь злоумышленнику и передали прибывшему в Магнитогорск мошеннику, который представился посредником, 800 тысяч рублей.

«По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2, 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). Максимальная санкция данных частей статьи — лишение свободы на срок до пяти и шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.