/ 40-летняя женщина получила условный срок за ущерб школе в 1,5 миллиона в Кусе

Главный бухгалтер школы начисляла себе и своей матери повышенную «зарплату».

Руководитель финансово-экономической службы школы в Кусе наказана за начисление завышенной зарплаты себе и заместителю — своей матери. 40-летняя женщина пользовалась служебным положением в течение почти двух лет. За это время женщинам удалось «заработать» 1,5 миллиона рублей. Правонарушительнице удалось «отделаться» условным сроком.



Кусинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». С учетом отсутствия судимости, наличия на иждивении 3 несовершеннолетних детей и частичного возмещения ущерба в сумме около 26 тысяч рублей, суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Также женщину обязали компенсировать оставшийся нанесенный школе ущерб. Отметим, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.