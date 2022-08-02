Мосгорсуд признал вину челябинского депутата Госдумы Вадима Белоусова

Наказание будет названо позже

Московский городской суд признал виновным депутата Госдумы Вадима Белоусова из Челябинска в получении взятки более чем в 3 миллиарда. Об этом сообщает федеральное издание ТАСС из зала суда.



Депутата Госдумы от Удмуртии челябинца Вадима Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвиняли в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей от дорожной компании за получение госконтрактов в Челябинской области. Судебный процесс по их делу шел в Мосгорсуде с конца 2020 года.



Суд признал доказанность обвинений в отношении подсудимых.



«За общее покровительство, за незаконные действия, совершенные лицом, занимающим государственную должность РФ, государственную должность субъекта РФ, организованной группой в особо крупном размере», — цитирует судью Андрея Гурова издание.

Какое наказание выберут для фигурантов дела, станет известно в заключительной части судебного акта. ТАСС отмечает со ссылкой на пресс-службу суда, что приговор будет оглашаться несколько дней.



Ранее прокурор попросил приговорить депутата к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Подсудимого также просят лишить права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе сроком на 15 лет.



Для родственницы спикера парламента, с учетом ее возраста (80 лет) и наличия хронических заболеваний, гособвинение запросило четыре года колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 млн рублей.



Как сообщало Первое областное информагентство, несмотря на уголовное дело, Вадим Белоусов выдвинут удмуртским отделением «Справедливой России — За Правду» на пост главы региона.

