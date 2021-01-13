Момент спасения автобуса с детской хоккейной командой под Миассом попал на видео

В ДТП пострадали сотрудники ДПС, подставившие свой автомобиль под удар

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В Челябинской области хотят поощрить полицейских, буквально спасших детскую хоккейную команду от трагедии. Правоохранители подставили служебное авто под удар, момент попал на видео.

Родители юных спортсменов, ехавших в тот день на соревнования, благодарят полицейских за спасение детей. Сотрудники ГИБДД получили серьезные травмы в ДТП, однако никто из пассажиров автобуса хоккейной команды не пострадал. На кадрах, попавших в объектив видеорегистратора автомобиля ДПС, видно, как машина сопровождения предотвращает столкновение иномарки и автобуса с детьми. Вместо машины со спортсменами иномарка врезается в авто полицейских.

«Страшно представить, что могло произойти, если бы они не подставили свой автомобиль под удар», — говорит мама одного из ребят Олеся Александрова.

Напомним, 4 января сотрудники ДПС сопровождали автобус с 17 детьми, которые направлялись на соревнования в Златоуст. На 1776 км автодороги Москва — Челябинск на встречную полосу выехал автомобиль «Киа Сид».

Чтобы избежать столкновения с автобусом, инспекторы преградили иномарке дорогу. В результате столкновения погибли два пассажира иномарки, травмы получили полицейские. Дети не пострадали.