Молодой мужчина утонул в Чернореченском разрезе в Миассе

Его тело нашли родственники

Накануне в Миассе в Чернореченском разрезе утонул молодой мужчина. Его тело нашли родственники утром 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Известно, что мужчина вместе с сестрой и матерью купался в разрезе днем 23 июля. В какой-то момент он ушел под воду в трех метрах от берега и не вынырнул. Испуганные родственники, оставшиеся на берегу, сразу же вызвали спасателей.

«Сотрудники 29 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и поисково-спасательный отряд обследовали водоем в течение нескольких часов до позднего вечера, однако поиски не дали результатов. Утром от родственников утонувшего поступило сообщение, что им удалось найти тело мужчины. На место выезжали сотрудники полиции»,— рассказали в ведомстве.

Причину смерти предстоит установить сотрудникам отделения дознания.

В начале этой недели в Миассе утонула 12-летняя школьница. Тело девочки достали с глубины 2,5 метра на расстоянии 10 метров от берега. Известно, что ребенок купался со сверстниками в неположенном месте. Следственный комитет проводит проверку.