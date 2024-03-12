Молодой мужчина получил ожоги после взрыва самогонного аппарата в челябинской квартире

Самодельный агрегат был установлен в ванной комнате

В ночь на вторник, 12 марта, в одной из квартир дома на улице Захаренко в Челябинске взорвался самогонный аппарат. Пострадал 23-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось в ванной комнате.

«Произошел хлопок паров спирта, без последующего горения. В результате хлопка повреждена входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены», — прокомментировали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали в ожоговый центр ГКБ № 6.

По данным очевидцев, вылетевшие из окон стекла повредили припаркованные во дворе автомобили.