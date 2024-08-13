Молодой мотоциклист сбил подростка в Брединском районе

Пешеход травмирован, а сам байкер погиб

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста в Брединском районе: вечером в понедельник, 12 августа, один человек ранен, а один погиб в поселке Андреевском, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 19‑летний парень на мопеде совершил наезд на 15‑летнюю девушку, стоявшую на краю проезжей части, после чего опрокинулся и погиб. Школьница госпитализирована.

По факту смертельной аварии проводится проверка. Установлено, что водительских прав у погибшего «байкера» не было.